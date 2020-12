La Lazio rischia ma va agli ottavi di Champions: 2-2 e traversa Brugge al 92’! (Di martedì 8 dicembre 2020) Finisce con un pareggio per 2-2 all’Olimpico tra Lazio e Club Brugge, l’obiettivo qualificazione agli ottavi è raggiunto dai biancocelesti ma per com’è andata la serata ci sono dei rimpianti per non aver gestito al meglio il vantaggio. Dopo 12? Joaquin Correa apre le marcature, ma soli tre minuti più tardi Ruud Vormer pareggia per i belgi, sfruttando un intervento non proprio eccezionale di Pepe Reina, ingannato anche dal terreno scivoloso. Al 27? Ciro Immobile riporta la Lazio in vantaggio su calcio di rigore, e prima dell’intervallo Eduard Sobol lascia il Brugge in 10 uomini per un’ingenua seconda ammonizione. Nel secondo tempo la squadra di Inzaghi cerca con insistenza il terzo gol ma lascia anche spazio agli avversari, che ci credono e più volte si rendono ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 8 dicembre 2020) Finisce con un pareggio per 2-2 all’Olimpico trae Club, l’obiettivo qualificazioneè raggiunto dai biancocelesti ma per com’è andata la serata ci sono dei rimpianti per non aver gestito al meglio il vantaggio. Dopo 12? Joaquin Correa apre le marcature, ma soli tre minuti più tardi Ruud Vormer pareggia per i belgi, sfruttando un intervento non proprio eccezionale di Pepe Reina, ingannato anche dal terreno scivoloso. Al 27? Ciro Immobile riporta lain vantaggio su calcio di rigore, e prima dell’intervallo Eduard Sobol lascia ilin 10 uomini per un’ingenua seconda ammonizione. Nel secondo tempo la squadra di Inzaghi cerca con insistenza il terzo gol ma lascia anche spazioavversari, che ci credono e più volte si rendono ...

