La Boldrini non sa più come mettersi in mostra e Salvini la liquida: «Anche quando è festa…» (Di martedì 8 dicembre 2020) “Davvero una priorità per il Paese! Anche nei giorni di festa, sempre e comunque: colpa di Salvini”. Lapidaria è la risposta del leader della Lega al vittimismo di Laura Boldrini. Che ha scelto uno dei momenti peggiori che l’Italia sta attraversando per mettersi al centro del palcoscenico politico. L’annuncio di voler trascinare in tribunale Matteo Salvini per la campagna d’odio nei suoi confronti è quasi da ridere. Salvini mette a tacere la Boldrini “Ha fatto una campagna d’odio contro di me, campagna che non finisce mai”, ha piagnucolato l’ex presidente della Camera dalle colonne del Corriere della Sera. Ora viene da sorridere se pensiamo che è vero proprio il contrario. L’unico argomento che accomuna la sinistra è proprio l’antiSalvinismo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 dicembre 2020) “Davvero una priorità per il Paese!nei giorni di festa, sempre e comunque: colpa di”. Lapidaria è la risposta del leader della Lega al vittimismo di Laura. Che ha scelto uno dei momenti peggiori che l’Italia sta attraversando peral centro del palcoscenico politico. L’annuncio di voler trascinare in tribunale Matteoper la campagna d’odio nei suoi confronti è quasi da ridere.mette a tacere la“Ha fatto una campagna d’odio contro di me, campagna che non finisce mai”, ha piagnucolato l’ex presidente della Camera dalle colonne del Corriere della Sera. Ora viene da sorridere se pensiamo che è vero proprio il contrario. L’unico argomento che accomuna la sinistra è proprio l’antismo ...

ilfoglio_it : Sono tutte donne e femministe. Boicottate, licenziate o aggredite per aver espresso solidarietà a J. K. Rowling e a… - GiorgioCarbon12 : RT @Libero_official: 'Ha strumentalizzato la mia persona per fare campagne d'odio politico, gli chiedo i danni'. #Boldrini contro #Salvini… - pirolipaolo : @lauraboldrini @Corriere Boldrini, non dirci che hai bisogno di soldi: se vuoi facciamo una colletta. Detto ciò Bol… - aari_proserpio : RT @Iperbole_: Ho avuto la fortuna di collaborare per anni con la Presidente Boldrini e sono stato testimone di questa campagna d'odio che… - Lacasespoglia : RT @Iperbole_: Ho avuto la fortuna di collaborare per anni con la Presidente Boldrini e sono stato testimone di questa campagna d'odio che… -