Inter, Conte non teme biscotti “Giocheranno tutti per vincere” (Di martedì 8 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Sicuramente la situazione a centrocampo non è delle migliori e quindi faremo delle valutazioni, ma cercherò di fare le scelte migliori per l’Inter. Domani vedrete quali saranno le scelte”. A dirlo il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, alla vigilia della sfida decisiva contro lo Shakhtar in Champions League. Non giocherà Vidal (“Non possiamo rischiarlo, è indisponibile”), in dubbio Barella, out Nainggolan e Vecino: assenze che complicano la vita a Conte che non vuole sentire parlare di ‘biscottò tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach. “Non sono preoccupato – assicura in conferenza stampa -. Stiamo parlando di Champions League, di grandi club, non di tornei da bar. Mi auguro che nessuno, a livello di media, possa cavalcare queste situazioni. Penso sia deprimente per noi sentire queste ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Sicuramente la situazione a centrocampo non è delle migliori e quindi faremo delle valutazioni, ma cercherò di fare le scelte migliori per l’. Domani vedrete quali saranno le scelte”. A dirlo il tecnico dell’, Antonio, alla vigilia della sfida decisiva contro lo Shakhtar in Champions League. Non giocherà Vidal (“Non possiamo rischiarlo, è indisponibile”), in dubbio Barella, out Nainggolan e Vecino: assenze che complicano la vita ache non vuole sentire parlare di ‘biscottò tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach. “Non sono preoccupato – assicura in conferenza stampa -. Stiamo parlando di Champions League, di grandi club, non di tornei da bar. Mi auguro che nessuno, a livello di media, possa cavalcare queste situazioni. Penso sia deprimente per noi sentire queste ...

