Double Fantasy, John Lennon e l'importanza delle cose semplici (Di martedì 8 dicembre 2020) Il 17 novembre del 1980 uscì Double Fantasy, l'album che doveva segnare il ritorno sulle scene di John Lennon dopo cinque anni di autoesilio artistico e che, di fatto, divenne il suo testamento musicale. Soltanto tre settimane dopo, l'8 dicembre, il cantante fu assassinato a colpi di pistola da Mark Chapman. Anche questo lavoro, in realtà, come altri quattro precedenti, vide la collaborazione di Lennon con la moglie Yoko Ono. La copertina di Double Fantasy – Ph: amazon.itIl ritorno dopo una lunga pausa artistica L'ultimo album di inediti del Lennon solista risaliva al '74: Walls and Bridges fu scritto in circostanze molto particolari per il cantante, che viveva un periodo di profonda solitudine a causa della momentanea separazione dalla Ono e ...

