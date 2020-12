Cristiano Ronaldo, dal campo ai videogame: sarà un eroe di Garena Free Fire (Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA - Cristiano Ronaldo sbarca nel fantastico mondo di Free Fire , il gioco d'azione più popolare tra i cellulari Android e iOS. Il portoghese, da tempo "ambasciatore" dei giochi legati al calcio, ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA -sbarca nel fantastico mondo di, il gioco d'azione più popolare tra i cellulari Android e iOS. Il portoghese, da tempo "ambasciatore" dei giochi legati al calcio, ...

