Covid | i posti considerati più rischiosi per il contagio

(Di martedì 8 dicembre 2020) Italia ripiombata in scenari che speravamo di non vedere più, dopo la prima ondata. Nelle grandi città come Milano e Torino, ma non solo, file di ambulanze fuori dagli ospedali in attesa di entrare in pronto soccorso, code interminabili fuori dai supermercati, letti da campo allestiti per terra nei pronto soccorso e persino nelle chiese, come a Orbassano, hinterland di Torino. Italia spaccata in 3 e un pezzo di penisola di nuovo zona rossa. Lato cittadini, il virus si combatte rispettando le regole: stando a casa il più possibile, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale. Nonostante i negazionisti, che fortunatamente sono un minima parte di italiani. Ma oggi sappiamo che esistono dei luoghi di trasmissionepiù a rischiodi altri. Li chiamano luoghi super diffusori. Ovvio che molto, al di là del luogo in sé, ...