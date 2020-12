Corinaldo | la tragedia in discoteca | gli arresti | le condanne Le tappe della vicenda

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 8 dicembre 2020) È la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 quando, all’internoLanterna Azzurra di, Comune in provincia di Ancona, cinque minorenni e una madre perdono la vita a causacalca che si scatena per la diffusione di una sostanza urticante spruzzata all'interno del locale (FOTO). Quella sera era prevista l’esibizione del trapper Sfera Ebbasta (CHI È - LE VITTIME - IL VIDEO DEL CROLLOBALAUSTRA - LA TESTIMONIANZA DI UNO DEI RAGAZZI SOPRAVVISSUTI).Il momentoAlle 00.30 si verifica una fuga generale dal locale. Centinaia di ragazzi iniziano a scappare e fin dai primi attimi si ipotizza che la causa del panico sia una sostanza urticante che ha invaso la. Per viacalca, cede la ...