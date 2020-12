Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020)DEL 7 DICEMBREORE 09.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA ED ISOLA FARNESE NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA LAURENTINA A POMEZIA SPER LAVORI SI STA IN CODA TRA LA VIA DEL MARE E VIA DEI CILIEGI NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, PER ...