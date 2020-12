VALORANT First Strike, più di 300.000 spettatori dal Nord America: numeri di un successo (Di lunedì 7 dicembre 2020) VALORANT First Strike si è rivelato un enorme successo non solo per Riot Games, ma per tutta la scena competitiva dello sparatutto tattico. L’evento ha attirato più di 300.000 spettatori solo dal Nord America, con 21 ore di trasmissione dal primo giorno del torneo, il 3 dicembre, fino alle finali di ieri. L’evento esports ha raggiunto il picco di 300.112 spettatori durante le finali tra TSM e 100 Thieves, dove il team losangelino ha avuto la meglio sul Team SoloMid (3-1) rivendicando così il ruolo di migliore squadra NordAmericana. Durante l’intero torneo la media degli spettatori è stata di 95.864, stando a quanto riportato da Esports Charts. Le visualizzazioni totali provenivano da più luoghi, con ... Leggi su esports247 (Di lunedì 7 dicembre 2020)si è rivelato un enormenon solo per Riot Games, ma per tutta la scena competitiva dello sparatutto tattico. L’evento ha attirato più di 300.000solo dal, con 21 ore di trasmissione dal primo giorno del torneo, il 3 dicembre, fino alle finali di ieri. L’evento esports ha raggiunto il picco di 300.112durante le finali tra TSM e 100 Thieves, dove il team losangelino ha avuto la meglio sul Team SoloMid (3-1) rivendicando così il ruolo di migliore squadrana. Durante l’intero torneo la media degliè stata di 95.864, stando a quanto riportato da Esports Charts. Le visualizzazioni totali provenivano da più luoghi, con ...

esports247_it : VALORANT First Strike, più di 300.000 spettatori dal Nord America: numeri di un successo - NoviyeModel : RT @TGMesports: Undici regioni e diciotto campioni, queste sono state le @PlayVALORANT First Strike 2020 - TGMesports : Undici regioni e diciotto campioni, queste sono state le @PlayVALORANT First Strike 2020 - itVALORANT : Il momento decisivo è arrivato! I Team Heretics stanno per affrontare i Sumn FC nella finalissima del #VALORANT Fir… - itVALORANT : Le semifinali del #VALORANT First Strike sono live! Non perdetevele ???? -

Ultime Notizie dalla rete : VALORANT First Valorant First Strike: Giro del mondo in undici regioni TGM Esports T1 e Red Bull: nasce una nuova, incredibile global partnership

Una delle organizzazioni più titolate e il colosso delle bevande energetiche hanno concluso una global partnership davvero interessante.

Intervista esclusiva ai Valorant con Berghy dei Renegades

Stephen "Berghy" Bergh dei rinnegati si è preso il tempo di parlare con noi dopo aver sconfitto Cloud9 Blue e essersi qualificato per il primo ...

Una delle organizzazioni più titolate e il colosso delle bevande energetiche hanno concluso una global partnership davvero interessante.Stephen "Berghy" Bergh dei rinnegati si è preso il tempo di parlare con noi dopo aver sconfitto Cloud9 Blue e essersi qualificato per il primo ...