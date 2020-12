Suicide Squad: Missione Suicida, John Cena ha svelato la scena in cui ha rischiato di vomitare (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una sCena di Suicide Squad: Missione Suicida ha rischiato di far vomitare l'interprete di Peacemaker, il possente John Cena. John Cena ha confessato di aver rischiato di vomitare in una sCena alimentare di Suicide Squad - Missione Suicida, reboot di Suicide Squad diretto da James Gunn. Nel cinecomic, John Cena interpreta Christopher Smith, alias Peacekeeper, pacifista estremista e maestro di armi che usa la violenza uccidendo i nemici per preservare la pace. L'interprete del supersoldato descritto da James Gunn come "il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una sdihadi farl'interprete di Peacemaker, il possenteha confessato di averdiin una salimentare di, reboot didiretto da James Gunn. Nel cinecomic,interpreta Christopher Smith, alias Peacekeeper, pacifista estremista e maestro di armi che usa la violenza uccidendo i nemici per preservare la pace. L'interprete del supersoldato descritto da James Gunn come "il ...

Yren_Lnsngn : @Isabell25172577 @mipastelch suicide squad ?? HAHAHAHAHHAAHA - clikservernet : Suicide Squad: Missione Suicida, i dettagli del costume di Idris Elba svelati in un video - Noovyis : (Suicide Squad: Missione Suicida, i dettagli del costume di Idris Elba svelati in un video) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Suicide Squad: Missione Suicida, John Cena ha svelato la scena in cui ha rischiato di vomitare… - 3cinematographe : #TheSuicideSquad è terminato! Arriverà nel 2021 -