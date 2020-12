Spotify, in arrivo una tra le novità più attese per i dispositivi Android (Di lunedì 7 dicembre 2020) Spotify sta per arricchirsi di una tra le novità più attese, ovvero il supporto al playback audio offline. L’opzione, per chi non la conoscesse, consentirà agli utenti Android la sincronizzazione della libreria audio offline salvata sul proprio terminale, così da poter fruire delle proprie canzoni preferite anche quando non si ha a disposizione una connessione ad Internet. Non sappiamo darvi un ventaglio temporale per quanto riguarda la distribuzione della feature, attualmente in corso di sviluppo (del resto questo è quanto succede sempre quando si svelano in anticipo le caratteristiche di una qualsiasi piattaforma). Spotify is finally working on on-device local files support for Android!No need to sync it from your desktop anymore :D pic.twitter.com/fVKiFAyxbs— Jane Manchun Wong ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020)sta per arricchirsi di una tra lepiù, ovvero il supporto al playback audio offline. L’opzione, per chi non la conoscesse, consentirà agli utentila sincronizzazione della libreria audio offline salvata sul proprio terminale, così da poter fruire delle proprie canzoni preferite anche quando non si ha a disposizione una connessione ad Internet. Non sappiamo darvi un ventaglio temporale per quanto riguarda la distribuzione della feature, attualmente in corso di sviluppo (del resto questo è quanto succede sempre quando si svelano in anticipo le caratteristiche di una qualsiasi piattaforma).is finally working on on-device local files support for!No need to sync it from your desktop anymore :D pic.twitter.com/fVKiFAyxbs— Jane Manchun Wong ...

fainformazione : Spotify: in arrivo la riproduzione della musicale off-line, in roll-out l’editing mobile delle playlist Diversi ut… - fainfoscienza : Spotify: in arrivo la riproduzione della musicale off-line, in roll-out l’editing mobile delle playlist Diversi ut… - AmePhenix : #Spotify: in arrivo la riproduzione della musicale off-line, in roll-out l'editing mobile delle #playlist… - Mawrdock : @PALOMAIAIAAI @NotYourGrandkid È bravissimo ed è anche il mio genere strano che Spotify non me lo avesse proposto.… - colewsky : Canzoni da pioggia in arrivo -

Ultime Notizie dalla rete : Spotify arrivo Spotify, in arrivo una tra le novità più attese per i dispositivi Android OptiMagazine 7+3 è un indizio sul nuovo singolo di Ultimo ma non la data di uscita

Un nuovo singolo di Ultimo è in arrivo ma la data di uscita non è quella che potrebbe emergere dagli indizi al momento disponibili in rete. 7+3, l’indizio che ha dipinto Ultimo su tela per mostrarlo s ...

Spotify: in arrivo la riproduzione della musicale off-line, in roll-out l’editing mobile delle playlist

Diversi utenti hanno segnalato l'avvio, su Spotify per Android e iOS, che presto potrebbe anche essere in grado di riprodurre la musicale in locale dell'utente, senza bisogno di alcuna connessione, di ...

Un nuovo singolo di Ultimo è in arrivo ma la data di uscita non è quella che potrebbe emergere dagli indizi al momento disponibili in rete. 7+3, l’indizio che ha dipinto Ultimo su tela per mostrarlo s ...Diversi utenti hanno segnalato l'avvio, su Spotify per Android e iOS, che presto potrebbe anche essere in grado di riprodurre la musicale in locale dell'utente, senza bisogno di alcuna connessione, di ...