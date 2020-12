Saldi invernali 2021, quando cominciano (Di lunedì 7 dicembre 2020) quando cominciano i Saldi invernali 2021? Una domanda più che mai legittima nell’anno in cui tutto è condizionato dall’andamento della pandemia di coronavirus. Nel 2021 i Saldi invernali non avranno inizio come di consueto a ridosso dell’Epifania, ma con un ritardo variabile da una a quattro settimane a secondo dell'andamento epidemiologico regione per regione. Una variabilità che sembra paradossale possa essere riferita a una parola dal doppio significato: l’aggettivo saldo indica solidità, sicurezza e fermezza, mentre il sostantivo appartiene al linguaggio contabile. La differenza tra entrate e uscite è un saldo che può essere positivo o negativo. I Saldi sono tutto ciò che non è stato venduto in un negozio a fine stagione e bisogna ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 7 dicembre 2020)? Una domanda più che mai legittima nell’anno in cui tutto è condizionato dall’andamento della pandemia di coronavirus. Nelnon avranno inizio come di consueto a ridosso dell’Epifania, ma con un ritardo variabile da una a quattro settimane a secondo dell'andamento epidemiologico regione per regione. Una variabilità che sembra paradossale possa essere riferita a una parola dal doppio significato: l’aggettivo saldo indica solidità, sicurezza e fermezza, mentre il sostantivo appartiene al linguaggio contabile. La differenza tra entrate e uscite è un saldo che può essere positivo o negativo. Isono tutto ciò che non è stato venduto in un negozio a fine stagione e bisogna ...

FirenzePost : Saldi invernali: in Toscana iniziano il 30 gennaio 2021. La situazione in altre regioni - DeVerdinis : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: 464 nuovi casi ieri in #Sardegna, con ben 13 morti, il più giovane di 69 anni, ci sono 16 ricoverati… - IteNovas : #Coronavirus, il punto: 464 nuovi casi ieri in #Sardegna, con ben 13 morti, il più giovane di 69 anni, ci sono 16 r… - SardegnaG : #Coronavirus, il punto: 464 nuovi casi ieri in #Sardegna, con ben 13 morti, il più giovane di 69 anni, ci sono 16 r… - BuonoClaudio : La richiesta di Confcommercio Potenza: “Posticipare i saldi invernali al 30 gennaio 2021” -