Maltempo, ancora allerta arancione in Campania: temporali, forte vento e mare agitato (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore arancione valevole a partire dalla mezzanotte per le successive 24 ore, quindi per l'intera giornata di domani 8 dicembre. L'allerta meteo riguarda l'intero territorio regionale. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. Si prevedono anche venti localmente forti meridionali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate. Su tutte le zone il livello di rischio è arancione, ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) dove l'allerta è di colore Giallo. In particolare: – sulle zone 1 e 2 (Zona 1: Piana campana, Napoli, ...

Settimana di maltempo su Napoli e la Campania, con forti piogge e raffiche di vento. Mare agitato: a rischio i collegamenti con le isole del Golfo partenopeo. La settimana dell’Immacolata sarà dunque ...

Ore a guardare con il fiato sospeso il fiume che sale, sale e sale ancora. O la terra che, improvvisa, cede e invade le strade. Un fine settimana da sorvegliata speciale per la provincia di Pordenone, ...

