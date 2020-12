“Lei mi chiamava così”, la commovente rivelazione di Alfonso Signorini (Di lunedì 7 dicembre 2020) Alfonso Signorini ha rivelato un aneddoto molto commovente, che ha molto colpito i fan del Grande Fratello Vip, ecco le sue parole. Screenshot TvTorna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, questa sera Elisabetta Gregoraci dirà addio al noto reality. La showgirl ha infatti deciso di abbandonare il reality per tornare da suo figlio Nathan Falco. Sarà poi la volta di Tommaso Zorzi che racconterà la sua storia particolare e il suo passato e potrebbe avere un confronto con Francesco Oppini che tornerà nella casa dopo la dichiarazione d’amore del noto influencer. I concorrenti faranno poi la conoscenza di tre nuovi concorrenti che si collegheranno con la casa per presentarsi prima di entrare nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip 5. Insomma, una puntata davvero con i fiocchi. LEGGI ANCHE>>>Il ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020)ha rivelato un aneddoto molto, che ha molto colpito i fan del Grande Fratello Vip, ecco le sue parole. Screenshot TvTorna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, questa sera Elisabetta Gregoraci dirà addio al noto reality. La showgirl ha infatti deciso di abbandonare il reality per tornare da suo figlio Nathan Falco. Sarà poi la volta di Tommaso Zorzi che racconterà la sua storia particolare e il suo passato e potrebbe avere un confronto con Francesco Oppini che tornerà nella casa dopo la dichiarazione d’amore del noto influencer. I concorrenti faranno poi la conoscenza di tre nuovi concorrenti che si collegheranno con la casa per presentarsi prima di entrare nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip 5. Insomma, una puntata davvero con i fiocchi. LEGGI ANCHE>>>Il ...

