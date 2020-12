Le relazioni difettose – La successione sentimentale di Fibonacci

Leggi su iodonna

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Cara Ester,Mi aggiunge (ahimè) su Facebook. Parliamo un po’, mi dice tra una chiacchiera e l’altra che lui ogni giorno va in un determinato parco con il proprio cane e quindi se mi dovesse andare… Dopo qualche giorno vado. Sorrisi e risate. Da lì comincia a farsi sentire ogni sera, io disponibile ma non prendo mai iniziativa. Mi invita ogni sera ad una fantomatica cena che non arriva mai. Arriva il we, sparisce. Ricompare il martedì successivo. Io me la tiro, lui insiste insiste. Insomma si fa pace. Mi invita ad un pranzo con amici suoi, dico di no. Ci rivediamo la sera stessa, lui non accenna un sorriso, regna il silenzio. Vado via. Scompare di nuovo per tutto il we e ancora non è riapparso. In tutto questo, mai mai mai sfiorati. Ok, adesso schiaffeggiami.G. Cara G., ma quali schiaffi. L’esposizione breve dello psicodramma dice già guarigione. Otto righe di nulla ...