Due serie, due modelli di streaming (Di lunedì 7 dicembre 2020) "La regina degli scacchi" e "The Mandalorian" raccontano come Netflix e Disney stiano giocando nello stesso campionato, ma con tattiche diverse (almeno per ora) Leggi su ilpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) "La regina degli scacchi" e "The Mandalorian" raccontano come Netflix e Disney stiano giocando nello stesso campionato, ma con tattiche diverse (almeno per ora)

OptaPaolo : 2 - Il #Napoli ha vinto due partite consecutive di Serie A con almeno 4 gol di margine per la seconda volta nella s… - Linkiesta : L’enorme offerta delle nuove piattaforme streaming non garantisce la soddisfazione del desiderio: tanto per cominci… - Accio91 : RT @ilpost: Due serie, due modelli di streaming - ilpost : Due serie, due modelli di streaming - MartinaPadoan4 : RT @blinkhbdl: avevo consigliato a nonno di vedere this is us (la serie tv) e mi ha chiamato dopo due ore molto deluso dicendo di non aver… -