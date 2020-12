Death to 2020, Samuel L. Jackson, Lisa Kudrow e altri nel cast del mockumentary dal creatore di Black Mirror (Di lunedì 7 dicembre 2020) Hugh Grant se lo era lasciato scappare solo pochi giorni fa: Charlie Brooker, creatore della serie antologica distopica Black Mirror, è al lavoro su un mockumentary sul 2020. La rivelazione è arrivata durante un’intervista a Vulture in cui Hugh Grant ha dato conto del suo prossimo progetto televisivo, e a stretto giro è arrivata la conferma dello stesso Brooker, che ne ha rivelato il titolo – Death to 2020 – e un breve teaser. Alle riprese, che dovrebbero essere iniziate alcuni giorni fa, seguono ora nuove rivelazioni sulla trama e il cast coinvolto nel progetto. Secondo quanto riportato da Deadline, in Death to 2020 si vedranno filmati relativi a eventi realmente accaduti durante l’anno e commenti di presunti ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Hugh Grant se lo era lasciato scappare solo pochi giorni fa: Charlie Brooker,della serie antologica distopica, è al lavoro su unsul. La rivelazione è arrivata durante un’intervista a Vulture in cui Hugh Grant ha dato conto del suo prossimo progetto televisivo, e a stretto giro è arrivata la conferma dello stesso Brooker, che ne ha rivelato il titolo –to– e un breve teaser. Alle riprese, che dovrebbero essere iniziate alcuni giorni fa, seguono ora nuove rivelazioni sulla trama e ilcoinvolto nel progetto. Secondo quanto riportato da Deadline, intosi vedranno filmati relativi a eventi realmente accaduti durante l’anno e commenti di presunti ...

