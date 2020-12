Champions League volley, programma partite Conegliano: orari, tv, streaming della prima bolla (Di lunedì 7 dicembre 2020) Conegliano è pronta a fare il suo esordio in Champions League di volley femminile. Le Pantere sono imbattute dalla SuperFinal del 2019 a Berlino. Nella scorsa stagione hanno vinto le sette partite giocate e sono state fermate alla semifinale a causa del coronavirus. La corazzata guidata da Daniele Santarelli tra coppe e campionato è reduce da 32 le vittorie consecutive, l’ultima sconfitta risale al mese di dicembre del 2019. Tornando al discorso Champions League in questa settimana Conegliano giocherà le tre partite del girone d’andata del Gruppo B nella “bolla” del Palaverde. Oltre alle venete nel raggruppamento della massima competizione europea ci sono le francesi del Nantes, le turchi del ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020)è pronta a fare il suo esordio indifemminile. Le Pantere sono imbattute dalla SuperFinal del 2019 a Berlino. Nella scorsa stagione hanno vinto le settegiocate e sono state fermate alla semifinale a causa del coronavirus. La corazzata guidata da Daniele Santarelli tra coppe e campionato è reduce da 32 le vittorie consecutive, l’ultima sconfitta risale al mese di dicembre del 2019. Tornando al discorsoin questa settimanagiocherà le tredel girone d’andata del Gruppo B nella “” del Palaverde. Oltre alle venete nel raggruppamentomassima competizione europea ci sono le francesi del Nantes, le turchi del ...

