Cashback di Stato, con Nexi Pay e Yap accedere è semplicissimo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Milano, 7 dicembre (Labitalia) - Il Natale quest'anno, ancor di più degli anni passati, è all'insegna dei pagamenti digitali e con il Cashback di Stato si moltiplicano i vantaggi per i consumatori e gli esercenti. La via canonica per accedere al Cashback del 10% sulle spese con bancomat e carta di credito, è registrarsi all'app IO della Pubblica Amministrazione con Spid o carta d'identità elettronica, ma se hai una carta Chi è titolare di una carta Nexi può scaricare o aggiornare l'app Chi si iscrive all'iniziativa attraverso La somma maturata va poi direttamente sull'IBAN specificato al momento dell'adesione. Per chi non ha una carta e vuole partecipare al Cashback, basta scaricare la app Cashback: come funziona Il Cashback di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Milano, 7 dicembre (Labitalia) - Il Natale quest'anno, ancor di più degli anni passati, è all'insegna dei pagamenti digitali e con ildisi moltiplicano i vantaggi per i consumatori e gli esercenti. La via canonica peraldel 10% sulle spese con bancomat e carta di credito, è registrarsi all'app IO della Pubblica Amministrazione con Spid o carta d'identità elettronica, ma se hai una carta Chi è titolare di una cartapuò scaricare o aggiornare l'app Chi si iscrive all'iniziativa attraverso La somma maturata va poi direttamente sull'IBAN specificato al momento dell'adesione. Per chi non ha una carta e vuole partecipare al, basta scaricare la app: come funziona Ildi ...

matteograndi : Norme da paese sudamericano. Propaganda di Stato in cui la marchetta sul cashback fagocita tutta la comunicazione e… - TV7Benevento : Cashback di Stato, con Nexi Pay e Yap accedere è semplicissimo... - jobsocialeu : Chi è titolare di una carta Nexi può scaricare o aggiornare l’app Nexi Pay e aderire al cashback di Stato con pochi… - RosannaG4 : RT @Dio: Tutto questo delirio per il #cashback di Stato, che alla fine è uno sconto del 10%. Italiani, ma come vi siete ridotti? Siete un l… - EnricoCrolla : Fossi stato io al governo, l'app per il #cashback l'avrei messa dentro #immuni. -