Barcellona | rifinitura in vista della Juventus | le immagini – VIDEO

??LIVE NOW! ?? Barça's @ChampionsLeague training session ahead of #BarçaJuve!Watch: https://t.co/bbVNGXoMPq pic.twitter.com/GswEF0fPHt— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 7, 2020 Il Barcellona di Koeman vuole conservare il primo posto nel gruppo G di Champions dall'assalto della Juventus: l'allenamento dei blaugrana – VIDEO Il Barcellona vuole riscattare la sconfitta subita in campionato contro il Cadice: la sfida con la Juventus vale il primato del gruppo G di Champions League e i blaugrana faranno di tutto per riuscire a mantenere il vantaggio. La squadra di Ronald Koeman scende alla Ciutat Esportiva Joan Gamper per l'allenamento di rifinitura alla vigilia della gara di Champions League con la Juventus.

Tutto come previsto: Chiellini e Demiral, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni muscolari, saltano la trasferta di Barcellona in Champions. L'allenamento di rifinitura alla vigilia del m ...

Il Barcellona di Koeman vuole conservare il primo posto nel gruppo G di Champions dall’assalto della Juventus: l’allenamento dei blaugrana - VIDEO ...

