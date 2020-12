Arrestati 70enne in possesso di droga e armi e 30enne con cocaina

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma ha tratto in arresto due soggetti e deferito in stato di liberta’ un altro uomo perche’ trovati indi stupefacenti edclandestine. Nello specifico i poliziotti della Squadra Mobile hanno appreso che in zona Acilia un uomo potesse detenereclandestine per compiere reati. Vista l’urgenza di procedere, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di unromano che effettivamente aveva occultata, arrotolata in uno straccio nascosto in un vano in cucina, un revolver priva di matricola pronta all’uso. Il personale operante, inoltre, estendendo la perquisizione ...