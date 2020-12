Addio all'ex senatrice Lidia Menapace: partigiana e femminista, uccisa dal Covid (Di lunedì 7 dicembre 2020) Addio a una grande donna, combattente, politica, attivista, antifascista, femminista italiana. E' morta Lidia Menapace, ex senatrice. La Menapace aveva 96 anni e da alcuni giorni era ricoverata per ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 dicembre 2020)a una grande donna, combattente, politica, attivista, antifascista,italiana. E' morta, ex. Laaveva 96 anni e da alcuni giorni era ricoverata per ...

FlcCgilMilano : RT @FLC_CGIL_Lazio: “Sono ex prof, ex tante altre cose, ma non ex partigiana, perché essere partigiani è una scelta di vita”. Addio a Lidi… - scorpio66966 : RT @CiaoKarol: L’Italia piange Mirco Coffari, 58 anni, morto per il Covid-19. Era infermiere e volontario: Coronavirus. Si è spento all’età… - FLCCGIL : RT @FLC_CGIL_Lazio: “Sono ex prof, ex tante altre cose, ma non ex partigiana, perché essere partigiani è una scelta di vita”. Addio a Lidi… - TuttoSesto : @CAI150 #SestoFiorentino: addio all’ex presidente Stefano Selmi - vogue_italia : Forse è la volta buona: dobbiamo bandire le pellicce. Basta pensare ai poveri visoni che hanno dovuto essere abbatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio all Addio all'imprenditore Emilio Renoldi. Il cordoglio Lions club Saronno Host ilSaronno Addio al Testo Unico dell’Edilizia, in arrivo la Disciplina della costruzioni

Il tavolo tecnico istituito dal Ministero delle Infrastrutture presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, a cui partecipano anche partecipano Ministeri, Regioni e Professioni Tecniche sta per ...

Lutto a Salerno: addio all’avvocato Calabrese, proprietario del Cedisa e de “La Quiete”

Salerno, è morto Leonardo Calabrese: addio al re della sanità privata locale. Aveva 86 anni, fu anche editore televisivo ...

Il tavolo tecnico istituito dal Ministero delle Infrastrutture presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, a cui partecipano anche partecipano Ministeri, Regioni e Professioni Tecniche sta per ...Salerno, è morto Leonardo Calabrese: addio al re della sanità privata locale. Aveva 86 anni, fu anche editore televisivo ...