Verona-Cagliari: le formazioni ufficiali

Il lunch match della 10^ giornata di Serie A vede la sfida al Bentegodi tra il Verona il Cagliari. Due squadre che puntano a zone alte di classifica, che arrivano però con diversi acciacchi alla gara. Queste le formazioni ufficiali:

Verona (3-4-1-2): Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Tripaldelli; Rog, Marin; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

