Usmate, incendio nella notte in una villetta: ustioni per bimba di 9 anni e per i genitori (Di domenica 6 dicembre 2020) Vigili del fuoco, carabinieri e soccorsi del 118 sono intervenuti nella notte a Usmate Velate. Poco dopo mezzanotte un'intera famiglia - madre, padre e bimba di nove anni - è stata soccorsa dopo che ... Leggi su monzatoday (Di domenica 6 dicembre 2020) Vigili del fuoco, carabinieri e soccorsi del 118 sono intervenutiVelate. Poco dopo mezzaun'intera famiglia - madre, padre edi nove- è stata soccorsa dopo che ...

SkyTG24 : Incendio in Brianza, ricoverate in gravi condizioni una donna e una bimba di 9 anni - qn_giorno : #Monza, Usmate Velate, incendio in una villetta: gravissime mamma e figlia di 9 anni - patriziaandreoz : RT @SkyTG24: Incendio in Brianza, ricoverate in gravi condizioni una donna e una bimba di 9 anni - alcinx : RT @SkyTG24: Incendio in Brianza, ricoverate in gravi condizioni una donna e una bimba di 9 anni - Today_it : Incendio in una villetta, gravi mamme e figlia di nove anni: ustioni su viso e corpo -