Ufficiale: Fermana, esonerato Antonioli (Di domenica 6 dicembre 2020) Mauro Antonioli é stato esonerato dal la Fermana. Il tecnico ha pagato caro la sconfitta di ieri in campionato. Questo il comunicato: “La Fermana comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Mauro Antonioli e il suo vice Ivan Piccoli. La società li ringrazia per il lavoro svolto con grande professionalità e augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera”. Foto: Logo Fermana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Mauroé statodal la. Il tecnico ha pagato caro la sconfitta di ieri in campionato. Questo il comunicato: “Lacomunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Mauroe il suo vice Ivan Piccoli. La società li ringrazia per il lavoro svolto con grande professionalità e augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Fermana, UFFICIALE: esonerato Antonioli: In seguito al KO contro il Modena, la Fermana ha esonerato...… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Fermana, esonerato il tecnico Mauro Antonioli - FermanaFC : NOTA UFFICIALE FERMANA - aia_rimini : Designazione come IV ufficiale per il nostro William Villa, impegnato questa domenica ore 17:30 per il match Ferman… - FermanaFC : UFFICIALE. Modena-Fermana di sabato 5 dicembre anticipata alle ore 15 -