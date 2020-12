Udinese-Atalanta | arriva la decisione definitiva | non si gioca

(Di domenica 6 dicembre 2020), èta ladell’arbitro La Penna dopo il check fatto alle 15.45: non sila partitaè stata rinviata a data da destinarsi: le condizioni del campo della Dacia Arena, nonostante l’incessante lavoro degli addetti che hanno provato a spalare via una quantità di acqua impressionante, ma senza poter evitare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

peterkama : Udinese-Atalanta rinviata, troppe pozze sul campo per poter giocare a calcio - sportface2016 : Adesso è ufficiale: #UdineseAtalanta rinviata a data da destinarsi - DAZN_IT : UFFICIALE: Udinese-Atalanta rinviata a causa del maltempo #UdineseAtalanta #DAZN - Mikypintu1 : Dopo 50min l'arbitro di Udinese-Atalanta decide di rinviare la partita...mah????? svegliati prima, anche se ho visto… - serieAnews_com : ??????#UdineseAtalanta rinviata: è ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Atalanta

Udinese-Atalanta a forte rischio rinvio a causa delle condizioni del terreno di gioco della ‘Dacia Arena’. Ecco la decisione ufficiale Niente da fare per Udinese e Atalanta. Al termine del nuovo ...Udinese-Atalanta rinviata per maltempo: decisione inevitabile dell’arbitro Federico La Penna dopo 45 minuti di attesa e due sopralluoghi. Ora è ufficiale: Udinese-Atalanta è stata rinviata per ...