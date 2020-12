Sampdoria Milan, Ranieri: «Dobbiamo ripartire dal secondo tempo» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Al termine del match perso contro il Milan, Claudio Ranieri ha commentato la prestazione della Sampdoria. Ecco le sue parole Claudio Ranieri, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la sconfitta della Sampdoria in casa contro il Milan. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMPNEWS24 COSA SALVARE – «Dobbiamo ripartire dal secondo tempo. Siamo partiti con dieci punti, ma adesso Dobbiamo reagire se no poi facciamo come l’anno scorso che stiamo sempre sotto l’acqua». INFORTUNATI – «Bereszynski lo valutiamo domani con i dottori, ha un problema al bicipite femorale. Gabbiadini ha risentito, in stirata, il dolore al pube che lo aveva già condizionato, speriamo sia solo un fastidio che passi con il riposo. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Al termine del match perso contro il, Claudioha commentato la prestazione della. Ecco le sue parole Claudio, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la sconfitta dellain casa contro il. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMPNEWS24 COSA SALVARE – «dal. Siamo partiti con dieci punti, ma adessoreagire se no poi facciamo come l’anno scorso che stiamo sempre sotto l’acqua». INFORTUNATI – «Bereszynski lo valutiamo domani con i dottori, ha un problema al bicipite femorale. Gabbiadini ha risentito, in stirata, il dolore al pube che lo aveva già condizionato, speriamo sia solo un fastidio che passi con il riposo. ...

