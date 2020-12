Perché Mank | il film di David Fincher su Netflix | va visto assolutamente

Leggi su tpi

(Di domenica 6 dicembre 2020) La critica cinematografica non è nient’altro che una miscela di gusti e opinioni che dipendono da tantissimi aspetti, alcune volte dettati dalla forma mentis, altre dall’istinto caratteriale, comunque sia altamente soggettivi.è un regista divisivo, che ha avuto una carriera particolare, iniziata con il botto di Alien³, esplosa definitivamente con titoli proverbialmente cult come Seven e Fight Club, e proseguita, via via, in calando, arrivando ad arrestarsi completamente sei anni fa. Il suo lavoro migliore, a mio avviso, almeno fino a stamattina, è stato The Game, una delle pellicole più sottovalutate della storia, ben diretta, ben recitata e sostenuta da una sceneggiatura meravigliosa firmata dal versatile duo Brancato-Ferris. Ma stamattina, appunto, complice il clima da lupi e un dolce tepore salottiero, ho avuto il tempo di godermi il ...