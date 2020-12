Non è l’Arena, ospiti stasera, 6 dicembre 2020 (Di domenica 6 dicembre 2020) Questa sera, domenica 6 dicembre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la decima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Non è l’Arena, 6 dicembre 2020 Spazio all’emergenza sanitaria, con il giallo del dossier della sezione di Venezia dell’Oms che faceva riferimento al mancato aggiornamento del Piano Pandemia, risalente al 2006, pubblicato e scomparso nel giro di ventiquattr’ore. In studio, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Bassetti e Consuelo Locati, avvocato che rappresenta l’associazione dei familiari delle vittime del Coronavirus del Bergamasco. Prosegue, poi, l’inchiesta sulla gestione dell’emergenza in Campania e ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 6 dicembre 2020) Questa sera, domenica 6, dalle 20:30 su La 7, va in onda la decima puntata della quarta edizione Non è, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi edin studio. Non è, 6Spazio all’emergenza sanitaria, con il giallo del dossier della sezione di Venezia dell’Oms che faceva riferimento al mancato aggiornamento del Piano Pandemia, risalente al 2006, pubblicato e scomparso nel giro di ventiquattr’ore. In studio, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Bassetti e Consuelo Locati, avvocato che rappresenta l’associazione dei familiari delle vittime del Coronavirus del Bergamasco. Prosegue, poi, l’inchiesta sulla gestione dell’emergenza in Campania e ...

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena Napoli, dopo la trasmissione “Non è l'Arena”, De Luca denuncia la 7 l'eco di caserta