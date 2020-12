Nasce progetto per la rinascita di borghi e centri storici in Sicilia (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Viene presentata a Londra ITS for ITALY, l'ultima iniziativa imprenditoriale concepita da i2i (Italians to Italians) il venture capital basato a Londra e che da oltre 5 anni investe in imprese di italiani all'estero.Dopo l'esperienza di successo di ITS for Genoa, soggetto di promozione di investimenti sul rilancio del capoluogo ligure, e l'avvio di ITS for Sardinia ed ITS for Sicily, il progetto viene allargato all'intero territorio nazionale e al recupero sostenibile del nostro Paese.ITS, ha concluso con 7 comuni italiani, ed una pipeline di ulteriori 10 per il prossimo trimestre, un accordo per l'investimento in non meno di 30 unità abitative per ogni comune cui sommare un insieme di strumenti di sostegno alle micro imprese di giovani locali.Il fine è quello di attrarre nuovi residenti dall'estero, stranieri o gli stessi italiani di ritorno. Nuovi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Viene presentata a Londra ITS for ITALY, l'ultima iniziativa imprenditoriale concepita da i2i (Italians to Italians) il venture capital basato a Londra e che da oltre 5 anni investe in imprese di italiani all'estero.Dopo l'esperienza di successo di ITS for Genoa, soggetto di promozione di investimenti sul rilancio del capoluogo ligure, e l'avvio di ITS for Sardinia ed ITS for Sicily, ilviene allargato all'intero territorio nazionale e al recupero sostenibile del nostro Paese.ITS, ha concluso con 7 comuni italiani, ed una pipeline di ulteriori 10 per il prossimo trimestre, un accordo per l'investimento in non meno di 30 unità abitative per ogni comune cui sommare un insieme di strumenti di sostegno alle micro imprese di giovani locali.Il fine è quello di attrarre nuovi residenti dall'estero, stranieri o gli stessi italiani di ritorno. Nuovi ...

Dopo l'esperienza di successo di ITS for Genoa, soggetto di promozione di investimenti sul rilancio del capoluogo ligure, e l'avvio di ITS for Sardinia ed ITS for Sicily, il progetto viene allargato

