Meteorite transita nei cieli di New York ed esplode

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 6 dicembre 2020) Immagine significativa di un. Palla di fuoco su New. Credito NOAA. Una palla di fuoco alla luce del giorno è esplosa negli Stati Uniti, in un’area a nord di New, alle 17:10 UTC del 2 dicembre 2020, creando un lampo luminoso, praticamente in pieno giorno da quelle parti. Testimoni provenienti da parti dello stato di Newhanno detto che l’evento è stato seguito da un boato. L’American Meteor Society (AMS) ha ricevuto più di 150 segnalazioni, principalmente da Newe Ontario. Ma sono giunte segnalazioni dal Maryland, Michigan, Ohio, Pennsylvania e Virginia. Si è trattato di un, che è entrato in contatto la parte esterna della nostra atmosfera, dove le elevate temperature, e l’attrito lo hanno reso incandescente. La roccia spaziale è ...