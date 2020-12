Glee: la raccolta fondi in onore di Naya Rivera (Di domenica 6 dicembre 2020) I membri del cast di Glee si sono uniti per raccogliere fondi in onore di Naya Rivera, morta prematuramente a luglio 2020 Dianna Agron, Heather Morris, Chord Overstreet, Jenna Ushkowitz, Kevin McHale, Matthew Morrison e altre ex star della serie di Ryan Murphy hanno preso parte al lancio di GoFundMe per Alexandria House, un’organizzazione no profit con sede a Los Angeles supportata dalla Rivera. Il legame che sento con Alexandria House e le persone che risiedono e lavorano lì ha avuto un enorme impatto su me stessa e mio figlio”, aveva detto in precedenza Naya Rivera a proposito dell’ente di beneficenza, secondo la pagina di GoFundMe. “Abbiamo davvero trovato una casa lontano da casa durante il tempo trascorso lì che abbiamo dedicato al ... Leggi su tuttotek (Di domenica 6 dicembre 2020) I membri del cast disi sono uniti per raccogliereindi, morta prematuramente a luglio 2020 Dianna Agron, Heather Morris, Chord Overstreet, Jenna Ushkowitz, Kevin McHale, Matthew Morrison e altre ex star della serie di Ryan Murphy hanno preso parte al lancio di GoFundMe per Alexandria House, un’organizzazione no profit con sede a Los Angeles supportata dalla. Il legame che sento con Alexandria House e le persone che risiedono e lavorano lì ha avuto un enorme impatto su me stessa e mio figlio”, aveva detto in precedenzaa proposito dell’ente di beneficenza, secondo la pagina di GoFundMe. “Abbiamo davvero trovato una casa lontano da casa durante il tempo trascorso lì che abbiamo dedicato al ...

tuttoteKit : #Glee: la raccolta fondi in onore di Naya Rivera #NayaRivera #tuttotek - chiamotuttiraga : RT @perchetendenza: 'Naya': Perché in memoria di Naya Rivera il cast di Glee ha lanciato una raccolta fondi natalizia per l'Alexandria Hous… - Comeanimamai28 : RT @perchetendenza: 'Naya': Perché in memoria di Naya Rivera il cast di Glee ha lanciato una raccolta fondi natalizia per l'Alexandria Hous… - badtasteit : #NayaRivera: gli amici, la famiglia e il cast di #Glee aprono una raccolta fondi in suo onore - sexveraa : RT @perchetendenza: 'Naya': Perché in memoria di Naya Rivera il cast di Glee ha lanciato una raccolta fondi natalizia per l'Alexandria Hous… -