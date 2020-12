Soleil Sorge dice “No” al GF di Barbara d’Urso ma “corteggia” l’edizione Vip di Signorini (Di sabato 5 dicembre 2020) Soleil Sorge, ospite di Casa Chi, ha affermato di avere detto di “No” al Grande Fratello di Barbara d’Urso. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era tornata da poco dall’Isola dei Famosi ed aveva “paura” di affrontare un nuovo programma di questo tipo. Soleil Sorge ha rifiutato il GF di Barbara d’Urso: “A questo parteciperei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 5 dicembre 2020), ospite di Casa Chi, ha affermato di avere detto dial Grande Fratello di. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era tornata da poco dall’Isola dei Famosi ed aveva “paura” di affrontare un nuovo programma di questo tipo.ha rifiutato il GF di: “A questo parteciperei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

