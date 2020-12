Save The Children scende in campo per ragazzi e bambini: nasce “Volontari per l’educazione” (Di sabato 5 dicembre 2020) Ricorre oggi, 5 dicembre, la giornata mondiale del volontariato. Ed è in questa occasione che Save the Children inaugura il programma italiano “Volontari per l’educazione”. Un progetto che risponde alla disastrosa emergenza educazionale causata dal Covid. L’idea di Save the Children è di creare una community nazionale di studenti universitari volontari che affiancheranno bambini e ragazzi nello studio. >> Gitanjali Rao, la prima “Kids of the Year” del “Time”: «Voglio risolvere i problemi del mondo» Volontari per l’ educazione: come funziona Con la chiusura delle scuole e la difficoltà nel seguire la didattica a distanza, molti bambini e ragazzi oggi rischiano una grave caduta nell’apprendimento. “Per contrastare ... Leggi su urbanpost (Di sabato 5 dicembre 2020) Ricorre oggi, 5 dicembre, la giornata mondiale del volontariato. Ed è in questa occasione chetheinaugura il programma italianoper. Un progetto che risponde alla disastrosa emergenza educazionale causata dal Covid. L’idea ditheè di creare una community nazionale di studenti universitari volontari che affiancherannonello studio. >> Gitanjali Rao, la prima “Kids of the Year” del “Time”: «Voglio risolvere i problemi del mondo» Volontari per l’ educazione: come funziona Con la chiusura delle scuole e la difficoltà nel seguire la didattica a distanza, moltioggi rischiano una grave caduta nell’apprendimento. “Per contrastare ...

Triton non può essere l’unica risposta dell’Italia e dell’Europa a migliaia di migranti che continuano a morire in mare

Save The Children: “Lampedusa oggi accoglie di nuovo i corpi senza vita di migranti in fuga da guerre, fame, violenze o gravi rischi per la loro vita, morti in mare per il freddo. Le cattive condizion ...

Save The Children: "Lampedusa oggi accoglie di nuovo i corpi senza vita di migranti in fuga da guerre, fame, violenze o gravi rischi per la loro vita, morti in mare per il freddo. Le cattive condizion ...