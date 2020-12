Patrizia De Blanck, il racconto choc: “Mi ha chiesto di ucciderla” (Di sabato 5 dicembre 2020) Una nuova rivelazione davvero clamorosa quella della Contessa Patrizia De Blanck durante Verissimo: il suo racconto terrificante Ancora un racconto davvero terribile quello di Patrizia De Blanck durante l’ultima puntata di Verissimo. La Contessa si è confessato da Silvia Toffanin svelando un grande dolore del passato: “Ho avuto una vita molto tosta. Da piccola non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 5 dicembre 2020) Una nuova rivelazione davvero clamorosa quella della ContessaDedurante Verissimo: il suoterrificante Ancora undavvero terribile quello diDedurante l’ultima puntata di Verissimo. La Contessa si è confessato da Silvia Toffanin svelando un grande dolore del passato: “Ho avuto una vita molto tosta. Da piccola non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

