Napoli, tenta una truffa a un anziano ma lui la fa arrestare

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – La telefonata che ha ricevuto era molto sospetta, un fantomatico avvocato gli stava comunicando che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente e servivano dei soldi, più di 3000 euro. Ma l'anziano signore ha lasciato parlare chi stava dall'altro capo della cornetta e poi ha chiamato il 112. Tutto questo è accaduto nel quartiere Arenella, in Via Omodeo. Una 30enne già nota alle forze dell'ordine, Emanuela Della Porta, si è presentata fuori l'abitazione della vittima dopo che questa era stata attirata in trappola da una telefonata. Il figlio, le ha raccontato al telefono un fantomatico avvocato, era stato coinvolto in un incidente stradale ed essendone stato responsabile sarebbero stati necessari 3600 euro per coprirne le spese processuali. L'anziano, 70 anni, non è caduto nella rete dei ...

Napoli.Tenta una truffa ai danni di un anziano. Il 70enne non cade nel tranello e chiama il 112. Carabinieri arrestano la truffatrice. E' stata una telefonata al 112 a sventare l'ennesima truffa ai da ...

Omicidio Rivieccio, baby-killer condannato a 14 anni di galera. Una pena esemplare, andata ben oltre le conclusioni del pm, che in tribunale aveva richiesto "soli" 7 anni e 8 mesi, quella inflitta ier ...

