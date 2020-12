Mose: barriere alzate fino a pomeriggio (Di sabato 5 dicembre 2020) VENEZIA, 05 DIC - "E' riuscito il primo sollevamento notturno di tutte le paratoie del Mose": lo dice stamane all'ANSA Cinzia Zincone, Provveditore alle opere pubbliche del Triveneto, che ha seguito ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 5 dicembre 2020) VENEZIA, 05 DIC - "E' riuscito il primo sollevamento notturno di tutte le paratoie del": lo dice stamane all'ANSA Cinzia Zincone, Provveditore alle opere pubbliche del Triveneto, che ha seguito ...

fisco24_info : Mose: barriere alzate fino a pomeriggio: Ipotesi sollevamento nuovamente in serata - AnsaVeneto : Mose: barriere alzate fino a pomeriggio. Ipotesi sollevamento nuovamente in serata #ANSA - ilmessaggeroit : Maltempo, a Venezia le barriere del Mose alzate fino al pomeriggio per fermare l'acqua alta - iconanews : Mose: barriere alzate fino a pomeriggio - LucaGiroletti : RT @cjmimun: Il Mose sollevato alle 3 bocche di porto protegge Venezia da una forte acqua alta. Il livello di marea e' fermo da ore a 75 ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Mose barriere Mose: barriere alzate fino a pomeriggio - Ultima Ora Agenzia ANSA Alzato ancora il Mose, Venezia è al sicuro dall’acqua alta

Il Mose sollevato ieri sera alle 3 bocche di porto sta proteggendo Venezia da una forte acqua alta. Il livello di marea in laguna è fermo da ore a 75 centimetri, con il centro storico all'asciutto, ma ...

Maltempo, a Venezia le barriere del Mose alzate fino al pomeriggio per fermare l'acqua alta

Maltempo, a Venezia le barriere del Mose resteranno alzate fino al pomeriggio per fermare l'acqua alta. «È riuscito il primo sollevamento notturno di tutte le paratoie ...

Il Mose sollevato ieri sera alle 3 bocche di porto sta proteggendo Venezia da una forte acqua alta. Il livello di marea in laguna è fermo da ore a 75 centimetri, con il centro storico all'asciutto, ma ...Maltempo, a Venezia le barriere del Mose resteranno alzate fino al pomeriggio per fermare l'acqua alta. «È riuscito il primo sollevamento notturno di tutte le paratoie ...