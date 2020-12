Isee 2021: a che cosa serve, come si presenta e quando scade? (Di sabato 5 dicembre 2020) Manca poco alla fine dell’anno fiscale 2020 e noi scriviamo una mini guida aggiornata sul nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ovvero: Isee 2021. Un appuntamento fisso per famiglie, padri separati, disoccupati e studenti universitari. All’Inps, nei Caf o dai commercialisti per compilare il famoso insieme di moduli che servono a calcolare la ricchezza delle famiglie. Un valore importante da attestare per richiedere l’accesso a prestazioni sociali e assistenziali come il reddito di cittadinanza. Dal 2019, chi deve consegnare i moduli Isee, troverà nell’Inps e anche online tantissimi strumenti digitali che consentono l’autocompilazione del modello. Inoltre, con il Decreto Crescita degli anni scorsi sono state chiarite e aggiunte alcune novità. Partiamo proprio dalla scadenza ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 5 dicembre 2020) Manca poco alla fine dell’anno fiscale 2020 e noi scriviamo una mini guida aggiornata sul nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ovvero:. Un appuntamento fisso per famiglie, padri separati, disoccupati e studenti universitari. All’Inps, nei Caf o dai commercialisti per compilare il famoso insieme di moduli che servono a calcolare la ricchezza delle famiglie. Un valore importante da attestare per richiedere l’accesso a prestazioni sociali e assistenzialiil reddito di cittadinanza. Dal 2019, chi deve consegnare i moduli, troverà nell’Inps e anche online tantissimi strumenti digitali che consentono l’autocompilazione del modello. Inoltre, con il Decreto Crescita degli anni scorsi sono state chiarite e aggiunte alcune novità. Partiamo proprio dallanza ...

