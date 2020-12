Infortunio Osimhen: si allungano i tempi di recupero (Di sabato 5 dicembre 2020) Sembrava imminente il suo rientro e, invece, per vedere in campo Osimhen bisognerà attendere ancora. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, infatti, durante la manovra che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 5 dicembre 2020) Sembrava imminente il suo rientro e, invece, per vedere in campobisognerà attendere ancora. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, infatti, durante la manovra che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

cn1926it : TS - Infortunio #Osimhen, problemi al braccio: possibile infiammazione dopo la manovra dello staff medico della Naz… - _SiGonfiaLaRete : Infortunio #Osimhen: braccio dolorante per l'infiammazione del tendine. Quando potrà rientrare in nigeriano?… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Tuttosport: “Infortunio Osimhen un caso, staff della Nigeri… - NicFra99 : @mike_naples26 Ma io non metto in dubbio le qualità di Leao perché è forte però stiamo crocifiggendo un ragazzo (Os… - infoitsport : Rai - Osimhen, adesso l'infortunio è al braccio: slitta il rientro, salterà almeno altre 2-3 partite -