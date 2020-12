I vaccini saranno stoccati nell'aeroporto militare di Pratica di Mare? (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - Sarà il sito della Difesa a Pratica di Mare l'hub nazionale di stoccaggio per la campagna di vaccinazione anti-covid che il governo italiano sta approntando. Lo annuncia, d'accordo con i ministri della Difesa, Lorenzo Guerini, e della Salute, Roberto Speranza, il commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri. Si tratta di un hub intermodale militare di ampie dimensioni, considerato "ottimale" per la successiva distribuzione dei vaccini, in grado di accogliere vettori aerei, elicotteri e baricentrico per la connettività stradale. Le fiale di vaccino verranno concentrate nel sito, in cui sono disponibili 'shelter' di ampie dimensioni che "garantiranno la massima efficacia per la conservazione ed i massimi livelli di sicurezza per gli stock". I vaccini saranno poi da ... Leggi su agi (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - Sarà il sito della Difesa adil'hub nazionale di stoccaggio per la campagna di vaccinazione anti-covid che il governo italiano sta approntando. Lo annuncia, d'accordo con i ministri della Difesa, Lorenzo Guerini, e della Salute, Roberto Speranza, il commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri. Si tratta di un hub intermodaledi ampie dimensioni, considerato "ottimale" per la successiva distribuzione dei, in grado di accogliere vettori aerei, elicotteri e baricentrico per la connettività stradale. Le fiale di vaccino verranno concentrate nel sito, in cui sono disponibili 'shelter' di ampie dimensioni che "garantiranno la massima efficacia per la conservazione ed i massimi livelli di sicurezza per gli stock". Ipoi da ...

