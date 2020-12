GF Vip, Tommaso Zorzi disperato: amore impossibile per Francesco Oppini (Di sabato 5 dicembre 2020) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha completamente scompigliato le carte del reality con alcuni concorrenti che hanno deciso di uscire dalla Casa. Tra chi ha inizialmente deciso di abbandonare c’è Dayane Mello, uscita da un duro scontro, che poi, forte del gradimento del pubblico, ha scelto di rimanere. Non così Elisabetta Gregoraci, che uscirà lunedì, mentre ha deciso di abbandonare immediatamente la Casa Francesco Oppini. Proprio la sua improvvisa partenza ha lasciato senza parole Tommaso Zorzi, ferito da questa decisione. L’influencer ha poi spiegato i suoi veri sentimenti a Cristiano Malgioglio, il quale lo ha spinto a confidarsi vedendo lo stato di disperazione di Tommaso dopo l’uscita del figlio di Alba Parietti. L’uscita di Francesco Oppini una ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 dicembre 2020) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha completamente scompigliato le carte del reality con alcuni concorrenti che hanno deciso di uscire dalla Casa. Tra chi ha inizialmente deciso di abbandonare c’è Dayane Mello, uscita da un duro scontro, che poi, forte del gradimento del pubblico, ha scelto di rimanere. Non così Elisabetta Gregoraci, che uscirà lunedì, mentre ha deciso di abbandonare immediatamente la Casa. Proprio la sua improvvisa partenza ha lasciato senza parole, ferito da questa decisione. L’influencer ha poi spiegato i suoi veri sentimenti a Cristiano Malgioglio, il quale lo ha spinto a confidarsi vedendo lo stato di disperazione didopo l’uscita del figlio di Alba Parietti. L’uscita diuna ...

