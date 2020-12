Francesco Oppini resta al Gf? C’entra Zorzi: “Sono attratto da lui” (Di sabato 5 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesco Oppini resta al Gf vip? Dopo molti tentennamenti il figlio della Parietti ha preso la sua decisione: C’entra Zorzi. Francesco Oppini resta al Gf vip? Dopo molti tentennamenti il figlio di Alba Parietti ha comunicato la sua decisione definitiva: C’entra Tommaso Zorzi? Da giorni i concorrenti che sono entrati dall’inizio del programma sono stati Leggi su youmovies (Di sabato 5 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.al Gf vip? Dopo molti tentennamenti il figlio della Parietti ha preso la sua decisione:al Gf vip? Dopo molti tentennamenti il figlio di Alba Parietti ha comunicato la sua decisione definitiva:Tommaso? Da giorni i concorrenti che sono entrati dall’inizio del programma sono stati

mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - Beatrice707591 : Per me questo #GFVIP si conclude qui con la perdita di una rivelazione fantastica di nome Francesco Oppini. Non c’è… - _MinutForMinut : RT @ToniaPeluso: Tutti escono per i figli e lo capisco. Francesco Oppini per far felice la mamma, a 38 anni. E questo lo capisco un po’ men… - stylessheartt : RT @influrenza: 'TOMMY IO TI ASPETTO FUORI. RICORDATI IO SONO CON TE, SONO SEMPRE CON TE. SPACCA TUTTO' FRANCESCO OPPINI #GFVIP https://t.c… - sofia4684 : RT @SeveriSofia: È entrato come 'figlio di' Alba Parietti ed è uscito Francesco Maria Oppini ?? #GFVIP -