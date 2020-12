Francesco Oppini fuori dal GF, l’ex amica Dayane Mello cambia idea (Di sabato 5 dicembre 2020) Mentre Elisabetta Gregoraci lascerà la casa di Cinecittà lunedì prossimo, Francesco Oppini ha deciso di andare via già ieri sera. Ad attenderlo fuori dalla Casa ci sono infatti i suoi genitori e la sua fidanzata Cristina. Una decisione sofferta, presa nell’arco di una ventina di giorni, cioè da quando il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato ai vipponi del prolungamento del programma sino a febbraio. Francesco nella Casa aveva instaurato un bel rapporto con tutti i concorrenti, ma con uno in particolare: Tommaso Zorzi, che è rimasto malissimo ieri durante la diretta per la decisione di Francesco di abbandonare immediatamente il gioco. Ma Tommaso non è l’unico a versare le lacrime, anche Andrea Zelletta, con il quale il venditore d’auto aveva legato molto nel reality, ha pianto. La decisione di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Mentre Elisabetta Gregoraci lascerà la casa di Cinecittà lunedì prossimo,ha deciso di andare via già ieri sera. Ad attenderlodalla Casa ci sono infatti i suoi genitori e la sua fidanzata Cristina. Una decisione sofferta, presa nell’arco di una ventina di giorni, cioè da quando il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato ai vipponi del prolungamento del programma sino a febbraio.nella Casa aveva instaurato un bel rapporto con tutti i concorrenti, ma con uno in particolare: Tommaso Zorzi, che è rimasto malissimo ieri durante la diretta per la decisione didi abbandonare immediatamente il gioco. Ma Tommaso non è l’unico a versare le lacrime, anche Andrea Zelletta, con il quale il venditore d’auto aveva legato molto nel reality, ha pianto. La decisione di ...

