F.1 GP Bahrain: pole di Bottas poi Russell. Quarto tempo di Leclerc (Di sabato 5 dicembre 2020) La penultima pole position della stagione di Formula 1 è di Bottas su Mercedes, che precede di appena 22 millesimi il compagno di squadra Russell (sostituto di Hamilton). Seconda fila per Verstappen e Leclerc. Quinto è Sergio Perez, della Racing Point, davanti a Daniil Kvyat, dell'Alpha Tauri, e Daniel Ricciardo, della Renault. Completano la top ten Carlos Sainz, della McLaren; Pierre Gasly, dell'Alpha Tauri; e Lance Stroll, della Racing Point. ITA Sport Press.

