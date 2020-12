Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini lasciano il Gf Vip - (Di sabato 5 dicembre 2020) Francesca Galici Il prolungamento del Gf Vip ha causato un terremoto all'interno della Casa e non tutti i concorrenti hanno deciso di proseguire nel gioco La notizia del prolungamento del Gf Vip fino a febbraio ha scombussolato la Casa. Oggi sarebbe dovuta esserci la finale del programma ma per svariati motivi, tra i quali il prolungamento della situazione di emergenza in Italia e i buoni ascolti del programma, la produzione ha deciso di non interrompere il reality, che andrà avanti ancora per molte settimane. L'idea di passare le feste di Natale all'interno della Casa ha destabilizzato quasi tutti i concorrenti. Alcuni di loro hanno figli piccoli che li attendono fuori, altri hanno le fidanzate, i genitori, gli affetti più cari che vorrebbero abbracciare. Durante la puntata di oggi, i concorrenti entrati a settembre sono stati messi davanti alla domanda decisiva: "Vuoi ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) Francesca Galici Il prolungamento del Gf Vip ha causato un terremoto all'interno della Casa e non tutti i concorrenti hanno deciso di proseguire nel gioco La notizia del prolungamento del Gf Vip fino a febbraio ha scombussolato la Casa. Oggi sarebbe dovuta esserci la finale del programma ma per svariati motivi, tra i quali il prolungamento della situazione di emergenza in Italia e i buoni ascolti del programma, la produzione ha deciso di non interrompere il reality, che andrà avanti ancora per molte settimane. L'idea di passare le feste di Natale all'interno della Casa ha destabilizzato quasi tutti i concorrenti. Alcuni di loro hanno figli piccoli che li attendono fuori, altri hanno le fidanzate, i genitori, gli affetti più cari che vorrebbero abbracciare. Durante la puntata di oggi, i concorrenti entrati a settembre sono stati messi davanti alla domanda decisiva: "Vuoi ...

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Giulia Salemi cerca un confronto con Elisabetta Gregoraci Mediaset Play "Grande Fratello Vip": Elisabetta e Francesco abbandonano

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci resta nel tugurio con Pretelli: poi lascerà la casa

Elisabetta Gregoraci ha deciso di lascia la casa del Grande Fratello Vip ma resterà nel tugurio con Pierpaolo Pretelli fino a lunedì. Durante la diretta ...

