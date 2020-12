Claude Monet | il cacciatore di impressioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 dicembre 2020)nasce a Parigi il 14 novembre 1840. È stato un famoso e prolifico pittore francese, considerato uno dei fondatori dell’smo francese. Sin dagli anni della giovinezza, trascorsi in Normandia, lontano dalla sua città d’orgine, Parigi, l’arte si è palesata nelle sue forme più semplici: disegno e caricature. Nelle sue biografie si racconta che marinava spesso la scuola per andare a sedersi dinanzi al mare, il quale diverrà uno dei suoi soggetti preferiti. Non ha iniziato sin da subito a dipingere paesaggi: l’amore e l’ossessione per la natura arrivarono in seguito quando capì che ovunque andasse ricercava sempre il mare. Motivo per il quale, ogni volta che si trasferiva in una nuova casa, ne sceglieva sempre una vicino il mare. Anche la Senna, altro soggetto preferito, diviene la spina dorsale di tutta la ...