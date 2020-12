Biden sceglie la responsabilità: 'L'inaugurazione sarà in forma ridotta, bisogna evitare assembramenti' (Di sabato 5 dicembre 2020) Le cerimonie di inaugurazione dei Presidenti americani sono sempre un'occasione di festa tra i sostenitori del vincitore delle elezioni, che si riuniscono davanti al Campidoglio a Washington per ... Leggi su globalist (Di sabato 5 dicembre 2020) Le cerimonie didei Presidenti americani sono sempre un'occasione di festa tra i sostenitori del vincitore delle elezioni, che si riuniscono davanti al Campidoglio a Washington per ...

