Strangozzi al tartufo

Leggi su solodonna

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Come preparare gli : Prendo ile lo pulisco bene per eliminare eventuali residui di terra. Prendo una padella e ci metto due spicchi di aglio e l’olio, lascio scaldare bene e dorare l’aglio, sposto la padella dal fuoco e giungo ilgrattugiato e un pizzico di sale. Metto in cottura la pasta in abbondante acqua in ebollizione e salo leggermente. Scolo la pasta al dente e Articolo completo: dal blog SoloDonna