Rita Pavone è rifatta? Ieri e oggi di Striscia la Notizia: cosa avrebbe “cambiato” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Attualmente gli italiani hanno modo di vedere Rita Pavone in televisione, poiché è una dei componenti della giuria del programma All together now!. In seguito alla visione di un video, andato in onda su canale 5, molti hanno insinuato che anche lei sia ricorsa al bisturi. Ecco i dettagli della vicenda. Rita Pavone è rifatta? L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 4 dicembre 2020) Attualmente gli italiani hanno modo di vederein televisione, poiché è una dei componenti della giuria del programma All together now!. In seguito alla visione di un video, andato in onda su canale 5, molti hanno insinuato che anche lei sia ricorsa al bisturi. Ecco i dettagli della vicenda.? L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Rita_Pavone_ : @e_grafemberg Come è cambiato dopo l'iniezione. Non ha più sorriso. - SpettacoliNEWS : #AllTogetherNow, la semifinale: sabato 5 dicembre, in prima serata su Canale 5. Ospite @renatozer0 @m_hunziker… - BUCASFALTI : @Rita_Pavone_ SARÀ Luna di neve, Fiocchi di sorrisi baciano campi di spighe, sposi.Manto bianco che pianto di poesi… - Rita_Pavone_ : @Robert0Guiscard @DonniniMario Che pena. Che magone. - chryssakourouk1 : @Rita_Pavone_ Bellissima foto se la foto e in bianco e nero non e facile vederlo poi se la foro e tirata di cell non puo essere precisa ! -