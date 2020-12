PS5 sta allontanando PlayStation dal Giappone? 'Molti commenti non sono accurati' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Jim Ryan ha confutato le affermazioni secondo cui Sony si sta allontanando dal Giappone in un'intervista esclusiva su Edge Magazine, sostenendo che la società ritiene di fondamentale importanza il mercato della regione. A Ryan è stato chiesto se la società si sta "consapevolmente allontanando dal mercato Giapponese", come alcuni hanno suggerito dopo che PlayStation ha scambiato i pulsanti Cerchio e X per PS5. Ryan ha risposto: "la posizione di Sony è che il mercato Giapponese rimane incredibilmente importante per noi. Non siamo mai stati così entusiasti dell'impegno della community Giapponese di sviluppo come lo siamo ora". Ryan sottolinea che circa dieci anni fa, gli sviluppatori Giapponesi sembravano spostarsi verso i giochi mobile, ma da allora ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Jim Ryan ha confutato le affermazioni secondo cui Sony si stadalin un'intervista esclusiva su Edge Magazine, sostenendo che la società ritiene di fondamentale importanza il mercato della regione. A Ryan è stato chiesto se la società si sta "consapevolmentedal mercatose", come alcuni hanno suggerito dopo cheha scambiato i pulsanti Cerchio e X per PS5. Ryan ha risposto: "la posizione di Sony è che il mercatose rimane incredibilmente importante per noi. Non siamo mai stati così entusiasti dell'impegno della communityse di sviluppo come lo siamo ora". Ryan sottolinea che circa dieci anni fa, gli sviluppatorisi sembravano spostarsi verso i giochi mobile, ma da allora ...

